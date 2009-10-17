Матвеева (Назарихина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева (Назарихина) Клавдия Васильевна

Матвеева (Назарихина) Клавдия Васильевна

avatar

Место рождения

Новоказанка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1938

Дата смерти

17.10.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоказанка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Николай Максимович

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Николай Максимович

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Николай Максимович

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Николай Максимович

Смерть
17.10.2009
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close