Матвеева (Назарихина) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти17.10.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1960
Рождение ребёнка
11.07.1963
Рождение ребёнка
19.09.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.2009
Челябинск, Челябинский, Челябинская область