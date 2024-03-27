Габдеева (Минагулова) Магсума — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдеева (Минагулова) Магсума

Место рождения

д.Абдульменево Удмуртия

Дата рождения

17.09.1916

Дата смерти

13.08.1993

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1916

Отец: Минагулов Муллахмет

Мать: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Бракосочетание
1935

Муж: Габдеев Баян

Рождение ребёнка
19.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдеев Баян

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдеев Баян

Рождение ребёнка
24.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдеев Баян

Рождение ребёнка
12.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдеев Баян

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдеев Баян

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдеев Баян

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдеев Баян

Смерть
13.08.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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