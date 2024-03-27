Габдеева (Минагулова) Магсума
Место рожденияд.Абдульменево Удмуртия
Дата рождения17.09.1916
Дата смерти13.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1916
Бракосочетание
1935
Муж: Габдеев Баян
Рождение ребёнка
19.09.1936
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
24.04.1943
Рождение ребёнка
12.05.1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Смерть
13.08.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно