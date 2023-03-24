Колупаева Парасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Парасковья Петровна

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Место рождения

...., Кировская область Нагорский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

...., Кировская область Нагорский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
26.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колупаев Денис Федорович

деревня Машковцы Куменский район Кировская область, Кировская область Нагорский район, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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