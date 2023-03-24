Колупаева Парасковья Петровна
Место рождения...., Кировская область Нагорский район, Кировская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
...., Кировская область Нагорский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
26.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колупаев Денис Федорович
деревня Машковцы Куменский район Кировская область, Кировская область Нагорский район, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно