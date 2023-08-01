Аксенов Исай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Аксенов Афанасий Иванович
Мать: Аксенова Устинья m
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Аксенов Карп Исаевич
Мать ребёнка: Аксенова Матрена
Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксенова Матрена
Смерть
Неизвестно