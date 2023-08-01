Аксенов Исай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Исай Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Аксенов Афанасий Иванович

Мать: Аксенова Устинья m

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Аксенов Карп Исаевич

Мать ребёнка: Аксенова Матрена

Листопадовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Матрена

Смерть
Неизвестно
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