Колотова (Тепелина) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Тепелина) Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Тепелин Егор Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.08.1852

Муж: Колотов Александр Иванович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители заводской конторы служители Федор и Иван Васильевы Шубарины | Назар Тихонов Климовских
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Зоя Александровна

Отец ребёнка: Колотов Александр Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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