Колотова (Тепелина) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Тепелин Егор Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители заводской конторы служители Федор и Иван Васильевы Шубарины | Назар Тихонов Климовских
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Зоя Александровна
Отец ребёнка: Колотов Александр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858