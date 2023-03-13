Бабина Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1961
Рождение ребёнка
22.07.1981
Дочь: Шемануева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Бабин Михаил Александрович
Волгоград
Рождение ребёнка
26.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабин Михаил Александрович
Можайский район село Поречье
Рождение ребёнка
22.09.1991
Отец ребёнка: Бабин Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан