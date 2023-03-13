Бабина Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1961

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1961

Отец: Полежаев Пётр Иванович

Мать: Полежаева Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
22.07.1981

Дочь: Шемануева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Бабин Михаил Александрович

Волгоград
Рождение ребёнка
26.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабин Михаил Александрович

Можайский район село Поречье
Рождение ребёнка
22.09.1991

Сын: Бабин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бабин Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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