Жантиев Долат-Гирей Амзорукович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794

Сын: Жантиев Тато Долатгиреевич

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение
1814

Отец: Жантиев Амзоруко Джан-Гиреевич

Мать: Жантиева Хаджикау Ибаковна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Жантиев Долат-Мурза Долат-Гиреевич

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Жантиев Заурбек

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Жантиев Дзанхот

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Науруз

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Смерть
Неизвестно
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