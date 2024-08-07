Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Федоровна

Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аксинья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Филиппович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.