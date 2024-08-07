Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аксинья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Филиппович
Смерть
Неизвестно