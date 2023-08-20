Костомаров Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костомаров Василий Ильич
Мать: Усова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костомаров Василий Владимирович
Мать ребёнка: Иляхина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костомаров Станислав Владимирович
Мать ребёнка: Иляхина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иляхина Ольга