Костомаров Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костомаров Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костомаров Василий Ильич

Мать: Усова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костомаров Василий Владимирович

Мать ребёнка: Иляхина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костомаров Станислав Владимирович

Мать ребёнка: Иляхина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иляхина Ольга

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