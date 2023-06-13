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Яковлева Роза Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Яковлев Григорий Яковлевич

Мать: Яковлева Мария Исаковна