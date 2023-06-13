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Яковлева Роза Григорьевна
Яковлева Роза Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Пол
Женский
Отец
Яковлев Григорий Яковлевич
1914 г.р.
Мать
Яковлева (Чернова) Мария Исаковна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Яковлев Григорий Яковлевич
Мать:
Яковлева Мария Исаковна
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