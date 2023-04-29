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Петрова Агрипина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

19.05.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
19.05.1911 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 47 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1911 г. 106) 19/21 мая сельскообывательская вдова Агрипина Иванова Петрова, 80 лет, от старости.
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