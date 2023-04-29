Петрова Агрипина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смерти19.05.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
19.05.1911 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 47 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1911 г. 106) 19/21 мая сельскообывательская вдова Агрипина Иванова Петрова, 80 лет, от старости.