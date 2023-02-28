Дария Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Дорофеева

Дария Дорофеева

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.03.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1820

Отец: Стефанов Дорофей Михайлов

Мать: Харитина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фёкла Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Николаев

Бракосочетание
21.02.1846

Муж: Евдоким Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
22.08.1848

Муж: Иван Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1849

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1854

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close