Дария Дорофеева
Место рождения
Дата рождения08.03.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1820
Отец: Стефанов Дорофей Михайлов
Мать: Харитина Иванова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фёкла Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Николаев
Бракосочетание
21.02.1846
Муж: Евдоким Николаев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
22.08.1848
Муж: Иван Сергеев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1849
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
24.07.1854
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно