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Дмитрий Тимофеевич

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

30.10.1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1746

Отец: Тимофей Леонтьевич

Мать: Ульяна Софониевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
30.10.1746
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.06.1766

Жена: Ирина Ерастовна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Ирина Ерастовна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Феодора Дмитриевна

Мать ребёнка: Ирина Ерастовна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ирина Ерастовна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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