Дмитрий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1746
Отец: Тимофей Леонтьевич
Мать: Ульяна Софониевна
Крещение
30.10.1746
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.06.1766
Жена: Ирина Ерастовна
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ирина Ерастовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Феодора Дмитриевна
Мать ребёнка: Ирина Ерастовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ирина Ерастовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно