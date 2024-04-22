Пузыня Емельян Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
31.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1891 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.
Дочь: Пузыня Маланья Емельяновна
Мать ребёнка: Пузыня Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
25.03.1905 ст.
Дочь: Пузыня Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Пузыня Елизавета Яковлевна
Рождение ребёнка
24.02.1911 ст.
Сын: Пузыня Василий Емельянович
Мать ребёнка: Пузыня Елизавета Яковлевна
Смерть
Неизвестно