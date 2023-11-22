Боровских - Пилюгина Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровских - Пилюгина Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

15.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Пилюгин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1937

Дочь: Боровская Галина Михайловна

Отец ребёнка: Боровских Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровской Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Боровских Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровской Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Боровских Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровских - Михайловна

Отец ребёнка: Боровских Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровских - Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
15.08.1994
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