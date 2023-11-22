Боровских - Пилюгина Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти15.08.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Пилюгин Иван
Рождение ребёнка
28.06.1937
Дочь: Боровская Галина Михайловна
Отец ребёнка: Боровских Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровской Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Боровских Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровской Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Боровских Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровских - Михайловна
Отец ребёнка: Боровских Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровских - Михайловна
Смерть
15.08.1994