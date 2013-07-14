Неонилина (Волкова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонилина (Волкова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1935

Дата смерти

14.07.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1956

Сын: Волков Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Алексей

Смерть
14.07.2013
г. Нижний Новгород