Неонилина (Волкова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1935
Дата смерти14.07.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1956
Отец ребёнка: Волков Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Алексей
Смерть
14.07.2013
г. Нижний Новгород