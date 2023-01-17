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Елисеев Семен Павлович

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Место рождения

Свердловское, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

01.09.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1833 г.р.

Жена

1865 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1865 ст.

Отец: Елисеев Павел Родионович

Мать: Елисеева Ефимия Игнатьевна

Свердловское, Артинский, Свердловская область
Свердловское, бывшее село Могильниково. В деле в анкете место рождения указывается Бабушкино - также являлось околотком села Могильниково.
Крещение
02.09.1865 ст.
Свердловское, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Устинья Поликарповна

Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Арест
13.10.1937
Русская Тавра, Красноуфимский округ, Свердловская область
Осуждение
10.11.1937
Манчаж, Артинский, Свердловская область
Осужден на 10 лет ИТК по статье 58 части 2, 7, 10, 11 УК РСФСР
Реабилитация осужденного
08.02.1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Устинья Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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