Елисеев Семен Павлович
Место рождения
Дата рождения01.09.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1865 ст.
Свердловское, бывшее село Могильниково. В деле в анкете место рождения указывается Бабушкино - также являлось околотком села Могильниково.
Крещение
02.09.1865 ст.
Рождение ребёнка
1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елисеева Устинья Поликарповна
Арест
13.10.1937
Осуждение
10.11.1937
Манчаж, Артинский, Свердловская область
Осужден на 10 лет ИТК по статье 58 части 2, 7, 10, 11 УК РСФСР
Реабилитация осужденного
08.02.1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно