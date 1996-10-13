Соловьева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Александра Ивановна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

11.04.1932

Дата смерти

13.10.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
13.10.1996
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