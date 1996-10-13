Соловьева Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.04.1932
Дата смерти13.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
13.10.1996