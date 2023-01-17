Луньков Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1922
Дата смерти21.09.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ворошиловград (ныне - Луганск, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
21.09.1979