Луньков Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луньков Николай Алексеевич

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Место рождения

Пряхино, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.05.1922

Дата смерти

21.09.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Пряхино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ворошиловград (ныне - Луганск, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
21.09.1979
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