Бобраков Исаакий (Иван) Николаевич
Место рожденияс. Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Дата рождения1865
Дата смерти08.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Место жительства
С 1930
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
08.01.1938
Тесницкий расстрельный полигон, Тульская область