Бобраков Исаакий (Иван) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобраков Исаакий (Иван) Николаевич

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Место рождения

с. Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

08.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Место жительства
С 1930
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
08.01.1938
Тесницкий расстрельный полигон, Тульская область
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