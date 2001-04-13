Хасаншин Рузалин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасаншин Рузалин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1947

Дата смерти

13.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Хасаншина Лилия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.04.2001