Хасаншин Рузалин
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1947
Дата смерти13.04.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Хасаншина Лилия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.04.2001