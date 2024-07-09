Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

26.02.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блохин Евдоким Трофимович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Блохин Евдоким Трофимович

Рождение ребёнка
06.01.1894

Сын: Павел

Отец ребёнка: Блохин Евдоким Трофимович

Рождение ребёнка
10.09.1899

Сын: Иван

Отец ребёнка: Блохин Евдоким Трофимович

Рождение ребёнка
25.01.1902

Сын: Василий

Отец ребёнка: Блохин Евдоким Трофимович

Рождение ребёнка
22.12.1904

Сын: Николай(Алексей)

Отец ребёнка: Блохин Евдоким Трофимович

Смерть
26.02.1908

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