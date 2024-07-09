Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти26.02.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Блохин Евдоким Трофимович
Рождение ребёнка
06.01.1894
Сын: Павел
Отец ребёнка: Блохин Евдоким Трофимович
Рождение ребёнка
10.09.1899
Сын: Иван
Отец ребёнка: Блохин Евдоким Трофимович
Рождение ребёнка
25.01.1902
Сын: Василий
Отец ребёнка: Блохин Евдоким Трофимович
Рождение ребёнка
22.12.1904
Сын: Николай(Алексей)
Отец ребёнка: Блохин Евдоким Трофимович
Смерть
26.02.1908