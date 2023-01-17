Говоров Леонид Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говоров Леонид Александрович

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Место рождения

д. Бутырки, Яранский уезд Вятской губернии

Дата рождения

22.02.1897

Дата смерти

19.03.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бутырки, Яранский уезд Вятской губернии
Место жительства
С 1897
д. Бутырки, Яранский уезд Вятской губернии
Место жительства
По 1916
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1925
г. Одесса, Украинская ССР
Место жительства
По 1936
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
По 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1955
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.03.1955
Москва, город федерального значения Москва
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