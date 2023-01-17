Говоров Леонид Александрович
Место рожденияд. Бутырки, Яранский уезд Вятской губернии
Дата рождения22.02.1897
Дата смерти19.03.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бутырки, Яранский уезд Вятской губернии
Место жительства
С 1897
д. Бутырки, Яранский уезд Вятской губернии
Место жительства
По 1916
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1925
г. Одесса, Украинская ССР
Место жительства
По 1936
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
По 1939
Место жительства
С 1946 по 1955
Смерть
19.03.1955