Kulmala (Kolehmainen) Aina Emilia
Место рожденияRääkkylä
Дата рождения31.10.1901
Дата смерти27.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kulmala Kalle
Рождение ребёнка
19.07.1925
Рождение ребёнка
17.08.1927
Рождение ребёнка
03.03.1932
Рождение ребёнка
09.06.1937
Смерть
27.10.1960