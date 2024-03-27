Kulmala (Kolehmainen) Aina Emilia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kulmala (Kolehmainen) Aina Emilia

Место рождения

Rääkkylä

Дата рождения

31.10.1901

Дата смерти

27.10.1960

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1901

Отец: Kolehmainen Carl Carlss

Мать: Kolehmainen (Pakarinen) Maria Johansdr

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kulmala Kalle

Рождение ребёнка
19.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kulmala Kalle

Рождение ребёнка
17.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kulmala Kalle

Рождение ребёнка
03.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kulmala Kalle

Рождение ребёнка
09.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kulmala Kalle

Смерть
27.10.1960

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