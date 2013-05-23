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Андреев Александр Васильевич

Место рождения

Полевской, Полевской, Свердловская область

Дата рождения

15.02.1947

Дата смерти

23.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.67

Дочь: Андреева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Андреева Любовь Александровна

Рождение
15.02.1947

Отец: Андреев Василий Иванович

Мать: Зыкова Зинаида Петровна

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Оксана Александровна

Мать ребёнка: Андреева Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Глеб Александрович

Мать ребёнка: Андреева Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Любовь Александровна

Смерть
23.05.2013