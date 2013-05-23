Андреев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1947
Дата смерти23.05.2013
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.67
Дочь: Андреева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Андреева Любовь Александровна
Рождение
15.02.1947
Отец: Андреев Василий Иванович
Мать: Зыкова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Оксана Александровна
Мать ребёнка: Андреева Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Глеб Александрович
Мать ребёнка: Андреева Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.2013