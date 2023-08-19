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Лагошин Никита Васильевич

Место рождения

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд

Дата рождения

26.05.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Жена

1907 г.р.

Дети

1926 г.р.
1929 г.р.
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Место
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Рождение
26.05.1904

Отец: Лагошин Василий Евфимович

Мать: Лагошина Евдокия Васильевна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1926

Сын: Лагошин Николай Никитич

Мать ребёнка: Лагошина Мария Трофимовна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.03.1929

Дочь: Клавдия Никитична

Мать ребёнка: Лагошина Мария Трофимовна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагошина Мария Трофимовна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагошина Мария Трофимовна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагошина Мария Трофимовна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагошина Мария Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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