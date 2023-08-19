Лагошин Никита Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1904
Рождение ребёнка
?.12.1926
Мать ребёнка: Лагошина Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
?.03.1929
Дочь: Клавдия Никитична
Мать ребёнка: Лагошина Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
?.10.1934
Рождение ребёнка
?.01.1940
Рождение ребёнка
?.06.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно