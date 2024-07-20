Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Имя неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карзаков Яковлев Иванов Василий Иванович
Мать ребёнка: Имя неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Иванов Иван Иванович
Мать ребёнка: Имя неизвестно
Миснеры
Рождение ребёнка
17.03.1908
Мать ребёнка: Имя неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1923
Дочь: Егорова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Имя неизвестно
Миснеры, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно