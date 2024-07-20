Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Имя неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карзаков Яковлев Иванов Василий Иванович

Мать ребёнка: Имя неизвестно

Рождение ребёнка
1906

Сын: Иванов Иван Иванович

Мать ребёнка: Имя неизвестно

Миснеры
Рождение ребёнка
17.03.1908

Сын: Иванов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Имя неизвестно

Рождение ребёнка
03.07.1923

Дочь: Егорова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Имя неизвестно

Миснеры, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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