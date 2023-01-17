Кондрашева Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1874 ст.
Дочь: Кондрашева Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович
Рождение ребёнка
27.01.1877 ст.
Сын: Кондрашев Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович
Рождение ребёнка
04.08.1878 ст.
Дочь: Кондрашева Наталья
Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Кондрашев Тимофей Прокопьевич
Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович
Рождение ребёнка
17.10.1885 ст.
Сын: Кондрашев Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кондрашев Никифор Прокопьевич
Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович
Рождение ребёнка
10.04.1895 ст.
Сын: Кондрашев Антип Прокопьевич
Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно