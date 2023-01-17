Кондрашева Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1874 ст.

Дочь: Кондрашева Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.01.1877 ст.

Сын: Кондрашев Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.08.1878 ст.

Дочь: Кондрашева Наталья

Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Кондрашев Тимофей Прокопьевич

Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.10.1885 ст.

Сын: Кондрашев Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Кондрашев Никифор Прокопьевич

Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.04.1895 ст.

Сын: Кондрашев Антип Прокопьевич

Отец ребёнка: Кондрашев Прокофий Мартынович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашев Прокофий Мартынович

Смерть
Неизвестно
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