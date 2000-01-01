Гамбалевская Лукерья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамбалевская Лукерья Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1844

Сын: Гамбалевский Пимен Васильевич

Отец ребёнка: Гамбалевский Василий Иванович

д. Слободы Копысского уезда
Рождение ребёнка
01.01.1849 ст.

Сын: Гамбалевский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Гамбалевский Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамбалевский Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
д. Слободы Копысского уезда
Смерть
Неизвестно
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