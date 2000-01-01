Гамбалевская Лукерья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1844
Сын: Гамбалевский Пимен Васильевич
Отец ребёнка: Гамбалевский Василий Иванович
д. Слободы Копысского уезда
Рождение ребёнка
01.01.1849 ст.
Сын: Гамбалевский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Гамбалевский Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Слободы Копысского уезда
Смерть
Неизвестно