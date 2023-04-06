Колупаева (Косьминых) Сиклитикия Сидорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1839 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1839