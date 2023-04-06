Колупаева (Косьминых) Сиклитикия Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева (Косьминых) Сиклитикия Сидорова

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Место рождения

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1839 ст.

Муж: Колупаев Аристарх Филиппов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1839
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