Титов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения16.12.1895
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
18.12.1895
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Черемных Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Титова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кужненкова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Титова Анисья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1983
Похороны
Неизвестно
Николоархангельское кладбище