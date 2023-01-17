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Титов Николай Иванович

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Место рождения

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.12.1895

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
18.12.1895
Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Черемных Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Титова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кужненкова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Титова Анисья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1983
Похороны
Неизвестно
Николоархангельское кладбище
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