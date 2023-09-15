Тарасенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Николай Александрович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Александр Александрович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Андрей Александрович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ивановна

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