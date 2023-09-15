Тарасенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Николай Александрович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Александр Александрович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Владимир Александрович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Андрей Александрович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ивановна