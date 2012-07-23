Котухова (Бочурина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотухова (Бочурина) Лидия

Котухова (Бочурина) Лидия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1950

Отец: не указан

Мать: Бочурина Галина Станиславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close