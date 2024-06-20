Шачкова Марфа Саввинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шачков Мина Якимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шачкова Ирина Минична
Отец ребёнка: Шачков Мина Якимович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Шачков Мина Якимович
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824
Сын: Шачков Петр Минов
Отец ребёнка: Шачков Мина Якимович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шачков Яков Минин
Отец ребёнка: Шачков Мина Якимович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Шачкова Соломея Минина
Отец ребёнка: Шачков Мина Якимович
Смерть
Неизвестно