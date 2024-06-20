Шачкова Марфа Саввинова 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шачкова Марфа Саввинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шачков Мина Якимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шачкова Ирина Минична

Отец ребёнка: Шачков Мина Якимович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шачков Григорий Минов

Отец ребёнка: Шачков Мина Якимович

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1824

Сын: Шачков Петр Минов

Отец ребёнка: Шачков Мина Якимович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шачков Яков Минин

Отец ребёнка: Шачков Мина Якимович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Шачкова Соломея Минина

Отец ребёнка: Шачков Мина Якимович

Смерть
Неизвестно

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