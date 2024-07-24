Ладвез (Фёдорова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения11.06.1905
Дата смерти28.06.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1905
Отец: Фёдоров Михаил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1926
Отец ребёнка: Ладвез Георгий Михайлович
Хабаровск, Россия
Смерть
28.06.1990