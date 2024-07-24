Ладвез (Фёдорова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладвез (Фёдорова) Ольга Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.06.1905

Дата смерти

28.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1905

Отец: Фёдоров Михаил

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладвез Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
22.08.1926

Сын: Ладвез Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Ладвез Георгий Михайлович

Хабаровск, Россия
Смерть
28.06.1990

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