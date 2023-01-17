Денисова Параскева Дементьевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1875
Дата смерти09.05.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1899
Дочь: Трейден Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Денисов Яков Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1900
Дочь: Полякова Агния Яковлевна
Отец ребёнка: Денисов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1901 или 1902
Сын: Денисов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Денисов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Денисов Яков Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1913 ст.
Дочь: Поединкова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Денисов Яков Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1948
Причина смерти: Старость