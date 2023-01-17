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Денисова Параскева Дементьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.10.1875

Дата смерти

09.05.1948

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1899

Дочь: Трейден Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Денисов Яков Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1900

Дочь: Полякова Агния Яковлевна

Отец ребёнка: Денисов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1901 или 1902

Сын: Денисов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Денисов Яков Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Денисов Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Денисов Яков Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1913 ст.

Дочь: Поединкова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Денисов Яков Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Яков Иванович

Смерть
09.05.1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Старость
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