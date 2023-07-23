Наточеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наточеев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наточеев Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наточеев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наточеев Петр Михаилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно