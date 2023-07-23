Наточеев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наточеев Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наточеев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно