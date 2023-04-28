Оглобина-Елбаскина Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОглобина-Елбаскина Вера Михайловна

Оглобина-Елбаскина Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЧО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1978

Сын: Оглобин Булат Александрович

Отец ребёнка: Оглобин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
03.02.1980

Сын: Оглобин Артур Александрович

Отец ребёнка: Оглобин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
08.05.1986

Сын: Оглобин Тимур Александрович

Отец ребёнка: Оглобин Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглобин Александр Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close