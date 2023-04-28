Оглобина-Елбаскина Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1978
Сын: Оглобин Булат Александрович
Отец ребёнка: Оглобин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
03.02.1980
Сын: Оглобин Артур Александрович
Отец ребёнка: Оглобин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
08.05.1986
Сын: Оглобин Тимур Александрович
Отец ребёнка: Оглобин Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно