Коновалова (Тарасова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Коновалов Антон
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кухаренко Устинья
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Башмакова Лукерья
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
1906
Сын: Коновалов Михаил
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
20.09.1908
Сын: Коновалов Владимир
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Коновалова Ольга
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Коновалова Анна
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Алексей
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Александр
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Переверзина Арина
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Никита
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Михаил
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залапина Василиса
Отец ребёнка: Коновалов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Иван
Смерть
1936