Коновалова (Тарасова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Тарасова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Коновалов Антон

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кухаренко Устинья

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Башмакова Лукерья

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Коновалов Михаил

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.09.1908

Сын: Коновалов Владимир

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Коновалова Ольга

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Коновалова Анна

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Алексей

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Александр

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Переверзина Арина

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Никита

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Михаил

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залапина Василиса

Отец ребёнка: Коновалов Иван

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Иван

Смерть
1936
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