Юрков Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Юрков Григорий
Мать: Юркова Анна
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Юрков Игнатий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Юрков Степан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрков Семён
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно