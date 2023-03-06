Головин Виссарион Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1836
Отец: Головин Петр Матфеев
Рождение ребёнка
1868
Сын: Головин Сергей Виссарионович
Мать ребёнка: Головина Анна Пирфеновна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Головин Никита Виссарионович
Мать ребёнка: Головина Анна Пирфеновна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Агриппина Виссарионовна
Мать ребёнка: Головина Анна Пирфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Анна Пирфеновна
Смерть
Неизвестно