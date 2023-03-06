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Головин Виссарион Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1836

Отец: Головин Петр Матфеев

Мать: Головина Гликерия Яковлевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Головин Сергей Виссарионович

Мать ребёнка: Головина Анна Пирфеновна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Головин Никита Виссарионович

Мать ребёнка: Головина Анна Пирфеновна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Агриппина Виссарионовна

Мать ребёнка: Головина Анна Пирфеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Анна Пирфеновна

Смерть
Неизвестно
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