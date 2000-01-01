Мацкевич Людвиг Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Мацкевич Яков Иосифов
Мать: Мацкевич Антонина
Рождение ребёнка
27.03.1893
Дочь: Юлиания Людвиговна
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.07.1896
Дочь: Мария Людвиговна
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
24.09.1899
Сын: Мацкевич Илларион Людвигович
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.12.1902
Сын: Мацкевич Василий Людвигович
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
29.10.1906
Дочь: Татьяна Людвиговна
Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно