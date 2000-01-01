Мацкевич Людвиг Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацкевич Людвиг Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Мацкевич Яков Иосифов

Мать: Мацкевич Антонина

Рождение ребёнка
27.03.1893

Дочь: Юлиания Людвиговна

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.07.1896

Дочь: Мария Людвиговна

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
24.09.1899

Сын: Мацкевич Илларион Людвигович

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.12.1902

Сын: Мацкевич Василий Людвигович

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
29.10.1906

Дочь: Татьяна Людвиговна

Мать ребёнка: Мацкевич Елена Казимировна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацкевич Елена Казимировна

Смерть
Неизвестно
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