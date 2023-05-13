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Киптач Тарас Анатольевич
Киптач Тарас Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.1983
Пол
Мужской
Отец
Киптач Анатолий Ясонович
1962 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
MB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1983
Отец:
Киптач Анатолий Ясонович
Мать: не указана
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