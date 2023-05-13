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Киптач Тарас Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1983

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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MB
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1983

Отец: Киптач Анатолий Ясонович

Мать: не указана