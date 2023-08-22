Кацай Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1975
Отец: Кацай Владимир Иванович
Мать: Корнеева Нина Петровна
Рождение ребёнка
04.04.2009
Мать ребёнка: Кацай Лариса Сергеевна
Рождение ребёнка
20.01.2017
Мать ребёнка: Кацай Лариса Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кацай Лариса Сергеевна