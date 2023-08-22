Кацай Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кацай Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1975

Отец: Кацай Владимир Иванович

Мать: Корнеева Нина Петровна

Рождение ребёнка
04.04.2009

Сын: Кацай Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Кацай Лариса Сергеевна

Рождение ребёнка
20.01.2017

Сын: Кацай Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Кацай Лариса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кацай Лариса Сергеевна

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