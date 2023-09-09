Соколовская (Алесс) Ольга Робертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Алесс) Ольга Робертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1927 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алесс Роберт Фердинандович

Мать: Алесс Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
28.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2020
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