Зубкова Марина Венедиктова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Зиновия Максимова
Отец ребёнка: Зубков Максим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Зубков Максим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Зубков Влас Максимов
Отец ребёнка: Зубков Максим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Акулина Максимова
Отец ребёнка: Зубков Максим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Зубкова Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Зубков Максим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Зубкова Татьяна Максимова
Отец ребёнка: Зубков Максим Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782