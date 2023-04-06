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Зубкова Марина Венедиктова

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Место рождения

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Зиновия Максимова

Отец ребёнка: Зубков Максим Степанов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Зубков Григорий Максимов

Отец ребёнка: Зубков Максим Степанов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Зубков Влас Максимов

Отец ребёнка: Зубков Максим Степанов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Акулина Максимова

Отец ребёнка: Зубков Максим Степанов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Зубкова Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Зубков Максим Степанов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Зубкова Татьяна Максимова

Отец ребёнка: Зубков Максим Степанов

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Максим Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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