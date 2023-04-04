Сын Матвея Дементий
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сын Калины Матвей
Мать: Дочь Никитина Авдосья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1761
Сын: Азаров Харитон
Мать ребёнка: Дочь Малатфея Василиса
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1772
Сын: Азаров Лазарь
Мать ребёнка: Дочь Малатфея Василиса
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азаров Егор
Мать ребёнка: Дочь Малатфея Василиса
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азарова Агафья
Мать ребёнка: Дочь Малатфея Василиса
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азарова Аксинья
Мать ребёнка: Дочь Малатфея Василиса
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дочь Малатфея Василиса
Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния