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Сын Матвея Дементий

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Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сын Калины Матвей

Мать: Дочь Никитина Авдосья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Азаров Харитон

Мать ребёнка: Дочь Малатфея Василиса

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Азаров Лазарь

Мать ребёнка: Дочь Малатфея Василиса

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Егор

Мать ребёнка: Дочь Малатфея Василиса

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азарова Агафья

Мать ребёнка: Дочь Малатфея Василиса

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азарова Аксинья

Мать ребёнка: Дочь Малатфея Василиса

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дочь Малатфея Василиса

Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
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