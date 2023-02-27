Рогозин Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Рогозин Михайла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Слоновка, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно