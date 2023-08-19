(Золото) Любовь Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золото) Любовь Феофановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

14.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903

Отец: Золото Феофан Дмитриевич

Мать: Золото Феодора Семеновна

Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-152,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-152
Крещение
15.03.1903
ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-152,м/к-1903г.лист-152,зап.-29 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Михаил Саввич Сарбаш и дочь его Мария
Смерть
Неизвестно
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