(Золото) Любовь Феофановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семеновна
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-152,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-152
Крещение
15.03.1903
ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-152,м/к-1903г.лист-152,зап.-29 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Михаил Саввич Сарбаш и дочь его Мария
Смерть
Неизвестно