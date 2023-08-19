Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семеновна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.03.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1847 г.р.

Мать

До 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1875 ст.

Отец: Семен Богданович

Мать: Александра Васильевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.03.1875 Вилина Мария Семеновна Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Вилина безземельный крестьянин Иван Васильевич Вилина мещанска... Показать все
Смерть
Неизвестно
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