Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения20.03.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1875 ст.
Отец: Семен Богданович
Мать: Александра Васильевна
Афанасьевская церковь 20.03.1875 Вилина Мария Семеновна Вилина отец крестьянин Семен Богданович Вилина мать жена Александра Васильевна Вилина безземельный крестьянин Иван Васильевич Вилина мещанска... Показать все
Смерть
Неизвестно